Посол России изложил в МИД Польши позицию Москвы по дискуссии об истории Второй мировой

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Польше Сергей Андреев в пятницу был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. Об этом Андреев сообщил корреспонденту ТАСС по итогам встречи в дипломатическом ведомстве.

"Меня действительно сегодня после обеда приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно - позицию российской стороны", - сказал Андреев.

О состоявшейся в МИД встрече с послом сообщило также Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на заместителя министра иностранных дел республики Марчина Пшидача, который заявил, что "в ходе беседы от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти Российской Федерации".

"Из информации, опубликованной PAP по поводу моего посещения МИД Польши может сложиться впечатление, что заместитель министра Марчин Пшидач изложенные в сообщении заявления делал на нашей встрече, - сказал посол. - Господин Пшидач не присутствовал на этой встрече, и если он делал эти заявления, то за рамками моего визита в МИД Польши". "Если бы что-то подобное звучало на моей беседе в МИД, то, естественно, на эти безосновательные и оскорбительные по отношению к моей стране и моему президенту утверждения был бы дан адекватный ответ", - прокомментировал появившиеся в польских СМИ сообщения Андреев.

На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.