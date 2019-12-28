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В Виргинии школьникам разрешат пропускать уроки для участия в протестах

09:30 28.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американским школьникам разрешат пропускать уроки для участия в протестах. Речь идёт об учащихся в штате Виргиния, которые смогут не ходить на занятия один день в году, сообщает газета Washington Post.

По информации издания, новое правило начнёт действовать в школах округа Фэрфакс с 27 января 2020 года. Оно позволит ученикам седьмых классов и старше брать один отгул в год для проявления «гражданской активности». Представитель школьного совета округа Райан Макэлвин, который стал инициатором этой идеи, заявил, что такая деятельность будет включать в себя участие в маршах и сидячих забастовках. Школы округа Фэрфакс, где учатся примерно 188 тысяч школьников, стали первыми, где ввели подобное правило.  Говорит Москва

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