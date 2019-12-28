Bloomberg сообщил о значительном сокращении банковских служащих во всем мире

10:00 Источник: РБК

В 2019 году более 50 банков по всему миру объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест, что стало рекордным показателем за последние четыре года — в 2015 году в банковском секторе было зафиксировано сокращение более 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчеты банков и профсоюзов.

В текущем году 82% сокращений (63,6 тыс. человек) пришлись на европейские банки, еще 10% на Северную Америку (7,7 тыс.), в Латинской Америке под сокращения попали 3,5 тыс. банковских сотрудников (4,5%).

В топ-5 по сокращению попали два немецких, итальянский, испанский и британский банки. Абсолютным лидером стал Deutsche Bank, объявивший о сокращении 18 тыс. рабочих мест. РБК