Путин попал в список 50 человек, определивших облик десятилетия по версии Financial Times
10:30 28.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин попал в список 50 человек, определивших облик десятилетия по версии британской газеты Financial Times. Помимо российского лидера, в перечне еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности. В частности, журналисты отметили нынешнего и бывшего президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму, немецкого канцлера Ангелу Меркель, главу Франции Эммануэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Также в списке оказались бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, глава Apple Тим Кук и актриса Роуз Макгоун, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Эхо Москвы
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