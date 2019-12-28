WADA не исключает новых расследований против российских спортсменов, оправданных по допинговым делам
11:00 28.12.2019 Источник: Эхо Москвы
WADA не исключает новых расследований против оправданных по допинговым делам российских спортсменов.
Это может произойти, если в базе данных Московской антидопинговой лаборатории найдутся новые подтверждения злоупотреблений, сообщил начальник отдела расследований Гюнтер Юнгер.
Неприятную перспективу не исключает и Международный олимпийский комитет, пишет РИА «Новости».
В 2018 году МОК пожизненно отстранил в результате допингового скандала 43 членов российской сборной — участников Игр 2014 года в Сочи. Однако впоследствии Спортивный арбитраж 28 из них оправдал. Эхо Москвы
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