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WADA не исключает новых расследований против российских спортсменов, оправданных по допинговым делам

11:00 28.12.2019 Источник: Эхо Москвы

WADA не исключает новых расследований против оправданных по допинговым делам российских спортсменов.

Это может произойти, если в базе данных Московской антидопинговой лаборатории найдутся новые подтверждения злоупотреблений, сообщил начальник отдела расследований Гюнтер Юнгер. 

Неприятную перспективу не исключает и Международный олимпийский комитет, пишет РИА «Новости».

В 2018 году МОК пожизненно отстранил в результате допингового скандала 43 членов российской сборной — участников Игр 2014 года в Сочи. Однако впоследствии Спортивный арбитраж 28 из них оправдал.  Эхо Москвы

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