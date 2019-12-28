Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
11:30 28.12.2019 Источник: Lenta.ru
Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крыма. Об этом сообщает в Twitter ресурс PlaneRadar.
Дрон вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России.
Аналогичный полет состоялся 17 августа. Тогда беспилотник Также изучал российское побережье Черного моря. До этого, в июле, разведку у берегов Крымского полуострова провели противолодочный самолет P-8A Poseidon и воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Lenta.Ru
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