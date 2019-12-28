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К концу века потребность человечества в продуктах питания может увеличиться почти на 80% - исследование

12:30 28.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

К концу столетия потребность человечества в продуктах питания может увеличиться почти на 80%, рассчитали немецкие ученые из Геттингенского университета.

Не последнюю роль в этом играет индекс массы тела (ИМТ), который в последнее время неуклонно растет, из-за чего людям требуется больше калорий.

Авторы исследования предупреждают, что в случае, если удовлетворить потребность в большем количестве калорий не удастся, это может привести к еще большему неравенству в мире. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

Ученые подсчитали, что 60% прироста потребности в калориях придется на рост населения в мире.

Согласно демографическому прогнозу ООН о народонаселении мира, количество жителей Земли увеличится с 7 миллиардов до почти 11 миллиардов к 2100 году.

Тем не менее, по сравнению с показателями 2010 года, потребление калорий вырастет на 18% и больше еще и из-за прогнозируемого увеличения индивидуальных показателей роста и веса.

"По нашим оценкам, в период между 2010 и 2100 годами с учетом увеличения ИМТ и роста населения показатель необходимой среднесуточной энергии вырастает на 253 ккал на человека", - рассказал в интервью Би-би-си один из авторов исследования Лутц Депенбуш из Всемирного центра овощеводства. В глобальном масштабе этот прирост потребляемых калорий сопоставим с суммарными потребностями Индии и Нигерии на 2010 год, добавил он.  Русская служба Би-би-си

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