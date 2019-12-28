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Том Хэнкс получил греческое гражданство

13:00 28.12.2019 Источник: Газета.Ru

Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство. Об этом сообщает Афинское агентство новостей. Отмечается, что Хэнкс является поклонником Греции. Кроме того, он женат на актрисе греческого происхождения Рите Уилсон.

Уточняется, что указ о почетной натурализации подписал президент Греции Прокопис Павлопулос.

Также на острове Антипарос находится дом актера, где он и его семья часто проводят время.  Газета.Ru

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