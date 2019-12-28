Женщина и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае - МЧС
14:00 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел в жилом доме в деревне Сидорята в Пермском крае, погибли четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"На пожаре в четырехквартирном одноэтажном жилом доме в деревне Сидорята, дом 16, обнаружено четверо погибших (три ребенка и мать)", - сказали в МЧС.
Как сообщили в пресс-службе, пожар возник в 09:16 мск. К моменту прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 72 кв. метра. В 10:46 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К тушению пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники.
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