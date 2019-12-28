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НОВОСТИ

До 90 человек погибли в результате теракта в Сомали

15:00 28.12.2019 Источник: Эхо Москвы

По разным данным от 60 до 90 человек погибли в результате теракта в Сомали.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти, в Могадишо взорвался заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.  Эхо Москвы

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