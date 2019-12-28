Единая космическая система обнаружила пуски 64 баллистических ракет - Минобороны РФ
16:00 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единая космическая система провела успешные натурные работы по обнаружению пусков баллистических ракет и ракет-носителей. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде".
"Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных)", - сказал заместитель министра.
По его словам, сейчас система находится на опытно- боевом дежурстве и контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана. "В режиме реального времени обеспечено круглосуточное доведение информации руководству страны и на пункты управления государством и Вооруженными силами", - отметил Криворучко.
В следующем году, отметил заместитель министра, запуски ракет-носителей и наращивание космической группировки продолжится.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что в 2020 году запланирован запуск четвертого спутника ЕКС.
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