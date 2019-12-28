Бортовой самописец разбившегося в Казахстане самолета передадут на расшифровку в Москву

17:00 Источник: Эхо Москвы

Власти Казахстана решили передать на расшифровку в Москву бортовой самописец разбившегося в Казахстане самолёта

Об этом сообщил замминистра индустрии республики Берик Камалиев.

Самолёт компании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан разбился вчера утром. Погибли 12 человек. Почти 50 пострадавших остаются в больницах. Эхо Москвы