Во время ремонта в штаб-квартире британской разведки пропали важные документы - СМИ
17:30 28.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки пропали важные документы. Пропавшие документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов, пишет британская газета Sun со ссылкой на источник. По его словам, они показывали планировку здания и, в частности, местонахождение сигнализации и других систем безопасности. По информации издания и американского телеканала CNN, инцидент произошел во время ремонтных работ в штаб-квартире британской разведки Mi-6, которыми занималась компания Balfour Beatty — крупнейшая строительная группа страны. Документы должны были храниться в специальной защищенной комнате, к которой был доступ только у нескольких сотрудников строительной компании. Однако некоторые документы просто исчезли. Речь идет о тех бумагах, которые принадлежали не спецслужбе, а подрядчику. Судя по всему, они были нужны для ремонта.
После инцидента контракт со строительной компанией был расторгнут. В разведке и в британском МИДе комментарии по этому поводу не дают. Эхо Москвы
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