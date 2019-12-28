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Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях

18:00 28.12.2019 Источник: Интерфакс

Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В данный момент комплексы "Пересвет" используются для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов.

Как сообщил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, данные комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.

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