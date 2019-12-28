Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях
18:00 28.12.2019 Источник: Интерфакс
Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".
В данный момент комплексы "Пересвет" используются для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов.
Как сообщил 24 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, данные комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.
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