Директор Государственного института искусствознания Наталья Сиповская сохранит свой пост - Минкультуры
17:46 28.12.2019
«Тема со сменой руководства возникла в связи с открытым обсуждением итогов плановой проверки Государственного института искусствознания на Коллегии Минкультуры России. Постепенно эта история обросла слухами и предположениями», - рассказал замминистра культуры Николай Овсиенко.
«Могу заверить, что информация о ее уходе с должности не соответствует действительности, Сиповская сохранит свой пост. На днях я провел личную рабочую встречу с Наталией Владимировной, в ходе которой мы обсудили дальнейшие шаги по устранению замечаний комиссии и повышению эффективности административной деятельности в Институте,- добавил он.
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