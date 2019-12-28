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Путин подписал закон о повышении МРОТ

18:30 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. В частности, размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком.

По словам вице-спикера СФ, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, так как на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

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