Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты
19:00 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Черногории Мило Джуканович подписал принятый ранее парламентом закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил в субботу телеканал RTCG.
Принятый законопроект предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.
Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на пятницу. В его поддержку проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. В ряде городов прошли массовые протесты против принятия закона, а СПЦ заявила, что он направлен на отчуждение ее имущества в Черногории.
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