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Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января 2020 года

19:30 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью в 258 месяцев.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет- портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки к закону, по данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 года, женщин, достигших возраста 55 лет, - 26,28 года, а их численность 915 тыс. 900 и 1 млн 106 тыс. 849 человек соответственно.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца. "В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно", - отмечается в сопроводительных документах.

Во время рассмотрения документа в первом чтении замглавы Минтруда Андрей Пудов заверил, что в отношении текущих пенсионеров размер накопительной пенсии сохранится в том же объеме. При этом документ никак не затронет систему страховых пенсий, подчеркивал он.

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