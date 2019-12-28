В аэропорты возвращаются курительные комнаты

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин подписал закон о возвращении в аэропорты курительных комнат. В соответствии с документом, они должны быть оснащены системой вентиляции и непрозрачными стенами.

Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом, передаёт РИА Новости.

Курение в общественных местах в России запретили в 2013 году. Свободными от табачного дыма зонами стали стадионы, детские площадки, вузы и самолёты. Летом 2014-го запретили курить в гостиницах, ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах. Говорит Москва