В МИД РФ появился департамент по информационной безопасности

20:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МИДе России появился департамент по информационной безопасности. Это сорок второй по счёту департамент в структуре министерства.

Число сотрудников центрального аппарата ведомства выросло на 33 — до 3 тысяч 391. Такой указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Новый департамент займётся «разработкой и реализацией основных направлений государственной политики России в области международной информационной безопасности» и продвижением на международной арене позиции Москвы по этому вопросу. Говорит Москва