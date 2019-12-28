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НОВОСТИ

В МИД РФ появился департамент по информационной безопасности

20:30 28.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МИДе России появился департамент по информационной безопасности. Это сорок второй по счёту департамент в структуре министерства.

Число сотрудников центрального аппарата ведомства выросло на 33 — до 3 тысяч 391. Такой указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Новый департамент займётся «разработкой и реализацией основных направлений государственной политики России в области международной информационной безопасности» и продвижением на международной арене позиции Москвы по этому вопросу.  Говорит Москва

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