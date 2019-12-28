0
0
119
НОВОСТИ

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

21:00 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит порядок содержания в следственных изоляторах беременных женщин и матерей с детьми отдельно от других подозреваемых и обвиняемых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Документ также устанавливает санитарную норму - не менее 4 квадратных метров - на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, если он находится в камере вместе с матерью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 28.12.2019
В МИД РФ появился департамент по информационной безопасности
0
190
20:00 28.12.2019
В аэропорты возвращаются курительные комнаты
0
214
19:30 28.12.2019
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января 2020 года
0
257
19:00 28.12.2019
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты
0
323
18:30 28.12.2019
Путин подписал закон о повышении МРОТ
0
315
18:00 28.12.2019
Лазерный комплекс "Пересвет" будет размещаться на авиационных носителях
0
385
17:46 28.12.2019
Директор Государственного института искусствознания Наталья Сиповская сохранит свой пост - Минкультуры
0
384
17:30 28.12.2019
Во время ремонта в штаб-квартире британской разведки пропали важные документы - СМИ
0
352
17:00 28.12.2019
Бортовой самописец разбившегося в Казахстане самолета передадут на расшифровку в Москву
0
355
16:00 28.12.2019
Единая космическая система обнаружила пуски 64 баллистических ракет - Минобороны РФ
0
514

Возврат к списку