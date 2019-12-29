Америка ставит рекорды по числу случаев массовых убийств в стране за год
09:00 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордных показателей. Об этом сообщило в субботу агентство AP со ссылкой на статистические данные, собранные им в сотрудничестве с газетой USA Today и Северо-Восточным университетом в Бостоне (штат Массачусетс).
Согласно опубликованным данным, в 2019 году в США был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, когда от рук злоумышленников погибали четыре или больше человек. Из них 33 инцидента были связаны со стрельбой. Всего за год в результате таких нападений погибли 211 человек.
АП подчеркивает, что соответствующая статистика ведется с 2004 года, однако архивные документы указывают, что нынешние данные превышают годовые показатели по количеству массовых убийств с 70-х годов прошлого века. До публикации данных за прошедшие 12 месяцев рекорд по этому показателю удерживал 2006 год, когда число нападений достигло 38.
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