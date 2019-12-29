В МИД России создан департамент международной информационной безопасности
09:15 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый, 42-й департамент появится в МИД России, он будет заниматься реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности. Об этом ведомство сообщило в субботу на своей странице в "Фейсбуке".
"Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент. Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях", - говорится в сообщении.
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