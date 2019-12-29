В воскресенье в Москве немного похолодает

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и легкий мороз до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 5 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.