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В театре "Современник" проходит прощание с Галиной Волчек

09:35 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прощание с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла 26 декабря на 87-м году жизни, началось в воскресенье в здании театра на Чистопрудном бульваре, передает корр. ТАСС.

Проститься с Волчек пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов. В холле стоит портрет актрисы в зрительном зале "Современника". По замыслу фотографа Юрия Роста, это "полный зал" - на снимке запечатлены те, кто всегда останется в "Современнике", это артисты Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и многие другие.

Гроб с телом Волчек установлен на сцене "Современника". Рядом сидят ее родные и близкие. Играет живой оркестр. На экране сменяют друг друга фотографии актрисы. На сцене десятки венков - от администрации президента, от правительства Москвы и др.

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