Власти Донбасса доставили пленных на КПП для передачи Киеву

11:13 Источник: Интерфакс

Пленные украинцы доставлены на КПВВ "Майорский", где будет проводиться обмен, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

На месте, где планируется процедура обмена, присутствуют представители Международного комитета красного креста, журналисты, представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Движение на КПВВ полностью остановлено для движения пешеходов и транспортных средств.