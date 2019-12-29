0
0
77
НОВОСТИ

Власти Донбасса доставили пленных на КПП для передачи Киеву

11:13 29.12.2019 Источник: Интерфакс

Пленные украинцы доставлены на КПВВ "Майорский", где будет проводиться обмен, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

На месте, где планируется процедура обмена, присутствуют представители Международного комитета красного креста, журналисты, представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Движение на КПВВ полностью остановлено для движения пешеходов и транспортных средств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 29.12.2019
Военные США усилили активность в районе Чукотки - начштаба ОКВС
0
59
09:35 29.12.2019
В театре "Современник" проходит прощание с Галиной Волчек
0
232
09:25 29.12.2019
В воскресенье в Москве немного похолодает
0
228
09:15 29.12.2019
В МИД России создан департамент международной информационной безопасности
0
248
09:00 29.12.2019
Америка ставит рекорды по числу случаев массовых убийств в стране за год
0
272
21:00 28.12.2019
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми
0
797
20:30 28.12.2019
В МИД РФ появился департамент по информационной безопасности
0
806
20:00 28.12.2019
В аэропорты возвращаются курительные комнаты
0
802
19:30 28.12.2019
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января 2020 года
0
929
19:00 28.12.2019
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты
0
961

Возврат к списку