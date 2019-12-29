Власти Донбасса доставили пленных на КПП для передачи Киеву
11:13 29.12.2019 Источник: Интерфакс
Пленные украинцы доставлены на КПВВ "Майорский", где будет проводиться обмен, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
На месте, где планируется процедура обмена, присутствуют представители Международного комитета красного креста, журналисты, представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Движение на КПВВ полностью остановлено для движения пешеходов и транспортных средств.
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