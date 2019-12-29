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Командующий ВМС Ирана: Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу...

12:30 29.12.2019 Источник: Интерфакс

 У США отныне нет полной свободы действий в ближневосточном регионе, заявил в воскресенье командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади на фоне проходящих в регионе военно-морских учений Ирана, России и Китая.

"Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу, и силы США должны постепенно покинуть регион", - приводит агентство "Тасним" слова командующего журналистам.

"Мы полагаем, что региональная безопасность не требует присутствие иностранных сил, и региональные страны могут сами вместе гарантировать безопасность", - отметил Ханзади, добавив, что обеспечение стабильной обстановки на море требует коллективных усилий разных стран.

Он добавил, что нынешние маневры с участием Ирана, РФ и КНР послужат "веским сигналом" для США и их ставленников, ведущих неконструктивную политику в регионе.

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