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Блокировать деньги "втихую" у операторов платежных систем теперь не получится

12:43 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора, тот обязан в этот же день, в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

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