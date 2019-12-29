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Представители Украины и России в Вене начали подписывать документы по транзиту газа

15:21 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Украины и РФ в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа. Об этом сообщил в воскресенье министр юстиции Украины Денис Малюска в "Фейсбуке", опубликовав соответствующее фото подписания документа.

"Процесс подписания еще не закончен", - прокомментировал он событие. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также разместил в "Фейсбуке" фотографию, прокомментировав ее словами: "Процесс пошел".

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