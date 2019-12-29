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НОВОСТИ

Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве

15:50 29.12.2019 Источник: Интерфакс

Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Церемония прощания с народной артисткой СССР прошла в воскресенье в театре "Современник". Она продолжалось более трёх часов. Проститься с Волчек пришли тысячи людей. Худрука "Современника" проводили продолжительными аплодисментами.

В конце церемонии прощания прозвучало напутствие Волчек своей труппе.

"Только об одном, только, чтобы компания наша, вы все держались друг за друга и понимали, что вы - стена, которую прошибить невозможно, если вы все вместе. Если вы держитесь вот так крепко, друг за друга. Я хочу вас призвать к тому, чтобы это было началом какого-то нового периода для нас... Мы никак это не назовем, а будем считать, что я все равно буду с вами, вы, может быть, даже и не особенно увидите, мы как-то исхитримся", - прозвучал голос Волчек.

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