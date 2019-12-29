Донбасс и Киев завершили обмен пленными, начавшийся утром в воскресенье
16:08 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной завершена под Горловкой, передает корр. ТАСС. Общее число переданных ДНР и ЛНР лиц в настоящее время уточняется.
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