"Северный поток-2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения - Козак

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток - 2" будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против "Северного потока - 2".

"Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать", - добавил он.