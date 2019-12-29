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"Северный поток-2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения - Козак

17:00 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток - 2" будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против "Северного потока - 2".

"Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать", - добавил он.

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