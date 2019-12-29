Ассанжа подвергают "белым пыткам" - спецдокладчик ООН
17:30 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель WikiLeaks ("Викиликс") Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, представляющим угрозу для его жизни. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью швейцарской газете "Зоннтагсблик" спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
Эксперт напомнил о своем посещении в мае следственного изолятора в Великобритании вместе с врачами. По его словам, у Ассанжа были заметны "клинически измеримые последствия психологических пыток", и "определенные когнитивные способности уже тогда были нарушены". Мельцер обратил внимание на тот факт, что за Ассанжем ведется 24-часовое наблюдение, и этот "стресс-фактор сделал его чрезвычайно уязвимым". Кроме того, его "процессуальные права систематически нарушаются", и он "не может говорить со своими американскими адвокатами".
По словам спецдокладчика, "в совокупности эта глубоко произвольная практика приводит к постоянной нервной сверхстимуляции, которая, по опыту, может привести к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти". "Это то, что называют "белой пыткой", - констатировал эксперт. Мельцер сообщил, что обращался по этому поводу к британским властям, однако те отрицают применение пыток. "Ясно, что они хотели застопорить какой- либо диалог, - отметил он и добавил, что подобным образом повели себя и власти Швеции, от которых спецдокладчик "потребовал официальных объяснений по поводу 50 предполагаемых процессуальных нарушений".
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