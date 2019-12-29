Киев получил от Донбасса 76 пленных
18:00 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона заявила о завершении процесса обмена удерживаемых лиц с республиками Донбасса, Киев получил 76 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении в телеграм-канале. В офисе президента добавили, что подробности сообщат позднее.
НОВОСТИ
- 17:30 29.12.2019
- Ассанжа подвергают "белым пыткам" - спецдокладчик ООН
- 17:00 29.12.2019
- "Северный поток-2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения - Козак
- 16:08 29.12.2019
- Донбасс и Киев завершили обмен пленными, начавшийся утром в воскресенье
- 15:50 29.12.2019
- Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве
- 15:21 29.12.2019
- Представители Украины и России в Вене начали подписывать документы по транзиту газа
- 12:43 29.12.2019
- Блокировать деньги "втихую" у операторов платежных систем теперь не получится
- 12:30 29.12.2019
- Командующий ВМС Ирана: Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу...
- 11:45 29.12.2019
- Военные США усилили активность в районе Чукотки - начштаба ОКВС
- 11:13 29.12.2019
- Власти Донбасса доставили пленных на КПП для передачи Киеву
- 09:35 29.12.2019
- В театре "Современник" проходит прощание с Галиной Волчек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать