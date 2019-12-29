Киев получил от Донбасса 76 пленных

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона заявила о завершении процесса обмена удерживаемых лиц с республиками Донбасса, Киев получил 76 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении в телеграм-канале. В офисе президента добавили, что подробности сообщат позднее.