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Киев получил от Донбасса 76 пленных

18:00 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона заявила о завершении процесса обмена удерживаемых лиц с республиками Донбасса, Киев получил 76 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении в телеграм-канале. В офисе президента добавили, что подробности сообщат позднее.

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