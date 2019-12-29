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Путин и Меркель по телефону обсудили "Северный поток 2" и другие вопросы

18:45 29.12.2019 Источник: Интерфакс

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Затронута также ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. "Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г", - отметили в пресс-службе.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.

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