Путин и Меркель по телефону обсудили "Северный поток 2" и другие вопросы
18:45 29.12.2019 Источник: Интерфакс
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Затронута также ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. "Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г", - отметили в пресс-службе.
"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.
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