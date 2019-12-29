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Президенты России и США поговорили по телефону о борьбе с терроризмом

20:04 29.12.2019 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

"Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Президенты условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Также обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.

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