ФСБ задержала двух граждан РФ по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники
19:50 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сообщили в спецслужбе.
В ФСБ добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").
НОВОСТИ
- 20:04 29.12.2019
- Президенты России и США поговорили по телефону о борьбе с терроризмом
- 18:45 29.12.2019
- Путин и Меркель по телефону обсудили "Северный поток 2" и другие вопросы
- 18:00 29.12.2019
- Киев получил от Донбасса 76 пленных
- 17:30 29.12.2019
- Ассанжа подвергают "белым пыткам" - спецдокладчик ООН
- 17:00 29.12.2019
- "Северный поток-2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения - Козак
- 16:08 29.12.2019
- Донбасс и Киев завершили обмен пленными, начавшийся утром в воскресенье
- 15:50 29.12.2019
- Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве
- 15:21 29.12.2019
- Представители Украины и России в Вене начали подписывать документы по транзиту газа
- 12:43 29.12.2019
- Блокировать деньги "втихую" у операторов платежных систем теперь не получится
- 12:30 29.12.2019
- Командующий ВМС Ирана: Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать