0
0
130
НОВОСТИ

ФСБ задержала двух граждан РФ по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники

19:50 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сообщили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:04 29.12.2019
Президенты России и США поговорили по телефону о борьбе с терроризмом
0
140
18:45 29.12.2019
Путин и Меркель по телефону обсудили "Северный поток 2" и другие вопросы
0
229
18:00 29.12.2019
Киев получил от Донбасса 76 пленных
0
265
17:30 29.12.2019
Ассанжа подвергают "белым пыткам" - спецдокладчик ООН
0
324
17:00 29.12.2019
"Северный поток-2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения - Козак
0
372
16:08 29.12.2019
Донбасс и Киев завершили обмен пленными, начавшийся утром в воскресенье
0
409
15:50 29.12.2019
Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве
0
382
15:21 29.12.2019
Представители Украины и России в Вене начали подписывать документы по транзиту газа
0
446
12:43 29.12.2019
Блокировать деньги "втихую" у операторов платежных систем теперь не получится
0
587
12:30 29.12.2019
Командующий ВМС Ирана: Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу...
0
613

Возврат к списку