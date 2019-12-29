Премьер-министр Польши подключился к дискуссии о Второй мировой, написав пост в Твиттере

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в воскресенье в своем "Твиттере" документ, в котором на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова - Риббентропа. В документе, в частности, содержатся и утверждения о якобы существовавшем "союзе Гитлера и Сталина", а также о "коммунистических преступлениях".

Публикация в "Твиттере" была сделана Моравецким на фоне прочей реакции, последовавшей вслед за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа.