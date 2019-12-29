Дорожные карты по нефти, газу и налогом еще не согласованы - вице-премьер Беларуси
22:00 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определенные развязки по этим темам", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства в эфире телеканала "Беларусь 1".
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