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Дорожные карты по нефти, газу и налогом еще не согласованы - вице-премьер Беларуси

22:00 29.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия пока не согласовали интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой, добавив, что до конца года, возможно, состоится контакт лидеров двух стран, чтобы найти решения по спорным вопросам.

"Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определенные развязки по этим темам", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства в эфире телеканала "Беларусь 1".

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