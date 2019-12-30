Франция и Россия сотрудничают в сфере применения искусственного интеллекта - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компании Франции и России успешно развертывают сотрудничество в различных сферах, связанных с применением искусственного интеллекта. Об этом пишет в понедельник газета французских деловых кругов "Эко".

Она обращает в этой связи особое внимание на недавнее подписание соглашения о стратегическом партнерстве между российской "Лабораторией Наносемантики" и французской компанией IT-технологий Linagora ("Линагора"). По сведениям газеты, это сотрудничество будет направлено на выработку общей дорожной карты в сфере исследований и технологических разработок по искусственному интеллекту.

"Обе фирмы являются подлинными чемпионами в области свободного программного обеспечения и располагают поддержкой правительств своих стран", - заявил в этой связи изданию глава "Линагоры" Александр Запольский. "Мы проведем обмен результатами наших исследований с тем, чтобы разработать сервисы голосовой помощи, независимые от американских лидеров отрасли", - заверил он. По данным издания, французские власти заявили в этой связи, что такой обмен технологиями должен происходить в условиях полной прозрачности и при условии общего представления о свободе интернета и о кибербезопасности.



