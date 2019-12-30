Опрос: У Деда Мороза россияне просят здоровья, денег и счастья

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 34% опрошенных россиян хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровья себе и своим близким, каждый десятый пожелал денег, а каждый двадцатый - счастья, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям (34%). Чаще всего такой подарок желают женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%)", - говорится в материалах.

На втором месте в списке желаний у россиян расположились материальное благополучие и деньги, такой вариант предпочли 9% опрошенных. Зачастую его выбирала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (18%). Счастья себе и родственникам попросил каждый двадцатый. По сравнению с прошлым годом число россиян, назвавших этот ответ, выросло с 3% до 6%, мир во всем мире пожелали 6% (10% в 2018 г.). Замыкает первую пятерку пожелание о квартире или даче (5%).

"В письме главному волшебнику страны россияне также попросили бы автомобиль (5%), путешествий (3%), достойную работу/карьерный рост (2%). Среди прочих желаний наши сограждане назвали повышение пенсии, зарплаты и удачи (по 2% соответственно), закрыть все кредиты и долги, стабильность и спокойствие, благополучие всем людям (по 1%)", - отмечается в материалах.

Также у родителей спрашивали, верят ли их дети в Деда Мороза. 63% респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, полагают, что они верят в его существование. Абсолютное большинство (более 88%) детей этих родителей находятся в возрасте от трех до восьми лет включительно.

Опрос проведен 17 декабря 2019 г. среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.