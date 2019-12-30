Против заморозки военной помощи Украине выступают Эспер и Помпео - СМИ
10:00 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь Майкл Помпео, а также бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступали против решения главы американской администрации Дональда Трампа о блокировке военной помощи Украине. Об этом сообщила в воскресенье газета "Нью-Йорк таймс", журналистам которой удалось пообщаться с несколькими бывшими и действующими сотрудниками администрации и другими официальными лицами.
По информации газеты, в конце августа текущего года Эспер, Помпео и Болтон приняли участие во встрече с Трампом в Овальном кабинете, о которой ранее не было известно. Источники издания утверждают, что в ходе встречи они тщетно пытались убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву. По словам собеседников журналистов газеты, сотрудники администрации считали, что "оказание помощи было в интересах Соединенных Штатов".
Газета подчеркивает, что спор относительно оказания помощи Украине породил разногласия среди высокопоставленных членов администрации американского президента. Так, указывает "Нью-Йорк таймс", давлению подвергся исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, который выступал на стороне Трампа и "стал основным каналом передачи требований Трампа о заморозке помощи".
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