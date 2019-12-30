Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуированы порядка 30 тыс. туристов

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30 тыс. туристов эвакуированы из зоны лесных пожаров в австралийском штате Виктория. Об этом в понедельник сообщило издание "Эйдж".

По его данным, из туристического региона Джипсленд, расположенного в 250 км к востоку от Мельбурна, эвакуированы около 30 тыс. туристов, оказавшихся в непосредственной близости от масштабных лесных пожаров, вспыхнувших на юго-восточном побережье штата Виктория. Предупреждения о необходимости срочно покинуть свои дома были выпущены для жителей окрестных городов Фернелл, Тамбун и Южный Тамбун, а также для всех населенных пунктов на берегу реки Винган.

По данным телерадиокорпорации Эй-би-си, за минувшие сутки регион, охваченный пожарами, покинули более 40 тыс. человек. Не все они воспользовались государственными центрами, власти затрудняются назвать точную цифру эвакуированных из-за пожаров.

В настоящий момент на территории штата зафиксированы 16 масштабных очагов возгорания, на борьбу с которыми мобилизованы более 1 тыс. пожарных и специальная техника. По данным метеобюро штата, погодные условия на территории региона останутся очень сложными в течение ближайших дней. В большинстве городов штата столбики термометров поднимутся выше 40-градусной отметки, а со вторника пожарная обстановка станет еще более опасной из-за изменения силы и направления ветра.

Также остается напряженной пожарная ситуация в штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней. Здесь, согласно данным региональной пожарной службы, зафиксированы 100 лесных пожаров, порядка 40 из них остаются нелокализованными. В десяти районах действует полный запрет на разведение огня и посещение леса.