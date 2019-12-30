Из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуирована мэрия Хабаровска
10:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудников администрации Хабаровска выводят из здания из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах. На данный момент угрозы поступили в три детских сада города. Также эвакуация проходит в шести детских садах и двух почтовых отделениях в Комсомольске-на-Амуре.
"Эвакуируют мэрию Хабаровска, здание на [улице] Карла Маркса, 66", - сказал представитель пресс-службы.
В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.
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