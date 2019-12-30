В 1,5 раза увеличился Мобильный интернет-трафик в РФ - СМИ

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильный интернет-трафик в РФ составил в январе-сентябре 2019 года 10,9 млрд гигабайт, что почти на 7% больше, чем за весь 2018 год, когда он достиг 10,2 млрд гигабайт. В целом за три квартала текущего года объем мобильной передачи данных в РФ увеличился в 1,5 раза (на 52%) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на статистику Минкомсвязи РФ, с которой ознакомилось издание.

По данным газеты, объемы мобильного интернет-трафика в России меньше, чем фиксированного - за девять месяцев пользователи домашнего интернета "прокачали" более 33 млрд гигабайт. Однако, как сообщают "Известия", фиксированный трафик растет не так быстро, как мобильный - за год объем данных увеличился на 18,5%.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков пояснил изданию, что главными причинами роста мобильного трафика являются увеличение зоны охвата и пропускной способности сетей 4G как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других регионах, рост интереса к мобильному видео, в частности, к просмотру кино и ТВ на мобильных устройствах, а также доступность услуг связи в РФ.

Как отмечает газета, объем российского рынка сотовой связи в 2019 году составил 986 млрд рублей. За год выручка увеличилась на 3,3%. Ежемесячный платеж абонента в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 2,6% - до 321 рубля. Количество пользователей (по числу активных сим- карт) увеличилось на 1,7% - до 260 млн.