В 1,5 раза увеличился Мобильный интернет-трафик в РФ - СМИ
10:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мобильный интернет-трафик в РФ составил в январе-сентябре 2019 года 10,9 млрд гигабайт, что почти на 7% больше, чем за весь 2018 год, когда он достиг 10,2 млрд гигабайт. В целом за три квартала текущего года объем мобильной передачи данных в РФ увеличился в 1,5 раза (на 52%) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на статистику Минкомсвязи РФ, с которой ознакомилось издание.
По данным газеты, объемы мобильного интернет-трафика в России меньше, чем фиксированного - за девять месяцев пользователи домашнего интернета "прокачали" более 33 млрд гигабайт. Однако, как сообщают "Известия", фиксированный трафик растет не так быстро, как мобильный - за год объем данных увеличился на 18,5%.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков пояснил изданию, что главными причинами роста мобильного трафика являются увеличение зоны охвата и пропускной способности сетей 4G как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других регионах, рост интереса к мобильному видео, в частности, к просмотру кино и ТВ на мобильных устройствах, а также доступность услуг связи в РФ.
Как отмечает газета, объем российского рынка сотовой связи в 2019 году составил 986 млрд рублей. За год выручка увеличилась на 3,3%. Ежемесячный платеж абонента в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 2,6% - до 321 рубля. Количество пользователей (по числу активных сим- карт) увеличилось на 1,7% - до 260 млн.
НОВОСТИ
- 10:15 30.12.2019
- Из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуирована мэрия Хабаровска
- 10:00 30.12.2019
- Против заморозки военной помощи Украине выступают Эспер и Помпео - СМИ
- 09:50 30.12.2019
- Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуированы порядка 30 тыс. туристов
- 09:40 30.12.2019
- Опрос: У Деда Мороза россияне просят здоровья, денег и счастья
- 09:30 30.12.2019
- Франция и Россия сотрудничают в сфере применения искусственного интеллекта - СМИ
- 22:00 29.12.2019
- Дорожные карты по нефти, газу и налогом еще не согласованы - вице-премьер Беларуси
- 21:40 29.12.2019
- Премьер-министр Польши подключился к дискуссии о Второй мировой, написав пост в Твиттере
- 20:04 29.12.2019
- Президенты России и США поговорили по телефону о борьбе с терроризмом
- 19:50 29.12.2019
- ФСБ задержала двух граждан РФ по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники
- 18:45 29.12.2019
- Путин и Меркель по телефону обсудили "Северный поток 2" и другие вопросы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать