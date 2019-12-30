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НОВОСТИ

По подозрению в связях с ИГ турецкие спецслужбы задержали более 60 человек

11:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие спецслужбы задержали по меньшей мере 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в четырех регионах страны. Об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство.

По его информации, среди подозреваемых есть иностранные граждане. 33 задержания произведено в столице Анкаре. Еще 22 человека задержаны в провинции Батман, девять - в Кайсери, шесть - в Адане.


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