По подозрению в связях с ИГ турецкие спецслужбы задержали более 60 человек

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие спецслужбы задержали по меньшей мере 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в четырех регионах страны. Об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство.

По его информации, среди подозреваемых есть иностранные граждане. 33 задержания произведено в столице Анкаре. Еще 22 человека задержаны в провинции Батман, девять - в Кайсери, шесть - в Адане.



