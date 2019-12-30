По подозрению в связях с ИГ турецкие спецслужбы задержали более 60 человек
11:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие спецслужбы задержали по меньшей мере 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в четырех регионах страны. Об этом в понедельник сообщило Анатолийское агентство.
По его информации, среди подозреваемых есть иностранные граждане. 33 задержания произведено в столице Анкаре. Еще 22 человека задержаны в провинции Батман, девять - в Кайсери, шесть - в Адане.
НОВОСТИ
- 12:15 30.12.2019
- В Китай 31 декабря с официальным визитом прибудет глава МИД Ирана
- 12:00 30.12.2019
- Талибы не готовы к прекращению огня в Афганистане
- 11:45 30.12.2019
- В 12 промышленных городах РФ будет создана система мониторинга качества воздуха
- 10:45 30.12.2019
- В 1,5 раза увеличился мобильный интернет-трафик в РФ - СМИ
- 10:15 30.12.2019
- Из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуирована мэрия Хабаровска
- 10:00 30.12.2019
- Против заморозки военной помощи Украине выступают Эспер и Помпео - СМИ
- 09:50 30.12.2019
- Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуированы порядка 30 тыс. туристов
- 09:40 30.12.2019
- Опрос: У Деда Мороза россияне просят здоровья, денег и счастья
- 09:30 30.12.2019
- Франция и Россия сотрудничают в сфере применения искусственного интеллекта - СМИ
- 22:00 29.12.2019
- Дорожные карты по нефти, газу и налогом еще не согласованы - вице-премьер Беларуси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать