В 12 промышленных городах РФ будет создана система мониторинга качества воздуха
11:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ приняло решение о создании информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в 12 промышленных городах России по национальному проекту "Экология". Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в понедельник.
В сентябре заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов сообщил, что информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 12 российских городах, где данная проблема стоит наиболее остро, может заработать в 2020 году. Эта система будет работать в "режиме светофора" и будет доступна всем. По словам Низамова, прогноз и информация о текущей обстановке будут формироваться на основе данных от Росгидромета, Роспотребнадзора и субъектов РФ.
"Утверждены правила создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, а также перечень включаемой в нее информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание системы необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ.
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