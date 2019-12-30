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В Китай 31 декабря с официальным визитом прибудет глава МИД Ирана

12:15 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана 31 декабря прибудет в Пекин с официальным визитом, в ходе которого обсудит сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф 31 декабря совершит официальный визит в Китай", - сообщил дипломат.

"Министр иностранных дел КНР Ван И обменяется со своим коллегой мнениями относительно иранской ядерной программы, а также [обсудит] вопросы, представляющие взаимный интерес. Китай и Иран совместно работают для развития двусторонних отношений, сохранения СВПД, поддержания мира и стабильности в районе Персидского залива", - отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Гэн Шуан, об итогах встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран МИД КНР сообщит своевременно.

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