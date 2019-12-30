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Росрыболовство считает, что снижение торговых наценок увеличит продажи рыбы в РФ

12:45 30.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение ретейлерами торговых наценок на рыбу может существенно увеличить продажи этой продукции в России. Такое мнение озвучил в интервью телеканалу РБК руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Помимо инфраструктурных проблем в рыбной отрасли есть и проблемы, связанные с высокими торговыми наценками на рыбу в рознице, отметил он. Наценки ретейлеров на рыбу могут достигать 60-70%, сообщил глава Росрыболовства.

"Цена у производителей по сравнению с ценой на прилавке - это две большие разницы. И, к сожалению, в этом есть определенная проблема <...>, потому что если торговля выставляет такие наценки, то все это становится бессмысленным. Мне кажется, что регулятор, который занимается отраслью, должен чуть жестче начать вести диалог в сфере торговли", - сказал Шестаков.

Росрыболовство, по его словам, тоже ведет диалог с ретейлом, подсказывая, в каких направлениях можно двигаться. Например, на Дальнем Востоке был реализован проект "Доступная рыба", в рамках которого торговую наценку в рознице сократили до 15%, и оборот рыбы у этих ретейлеров вырос вырос в 4 раза, сообщил Шестаков.

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