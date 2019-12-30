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НОВОСТИ

Талибы не готовы к прекращению огня в Афганистане

12:00 30.12.2019 Источник: НГ-Online

Представители «Талибана» (организация запрещена в РФ) опровергли сегодня сообщения СМИ о намерении боевиков согласиться на режим прекращения огня в Афганистане. По словам официального спикера талибов Забихуллы Муджахида, никакого соглашения о прекращении боевых действий нет. Представитель «Талибана» назвал «ложными» сообщения СМИ о якобы намерении боевиков объявить о прекращении огня, а сами эти СМИ – «враждебными», работающими «в традициях дьявола».

По словам Забихуллы Муджахида, распространение сообщений о якобы достигнутом с талибами согласии на прекращение огня является попыткой саботировать переговорный процесс боевиков с представителями США. «Решение (о прекращении огня) еще не было принято руководством Исламского Эмирата (самоназвание «Талибана» - «НГ»)», - подчеркнул Забихулла Муджахид. Он также опроверг сообщения информационных агентств об имеющихся в руководстве талибов разногласиях по этому вопросу.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы полученном от талибов согласии на 10-дневный режим прекращения огня в Афганистане.

Андрей Серенко

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